Пересмотрено наказание за мошенничество

В Уголовном кодексе Узбекистана уточнена и расширена статья 168 «Мошенничество». Поправки, принятые Законодательной палатой 6 октября и одобренные Сенатом 12 октября, 26 декабря подписал Президент Шавкат Мирзиёев.

В соответствии с обновленной статьей мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или правом на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом от 50 до 100 минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до 2 лет или ограничением свободы до 1 года до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет (прежде — штраф до 100 МРЗП или исправительные работы до 1 года или арест до 6 месяцев).

Мошенничество, совершенное а) в значительном размере (новый пункт в этой статье), б) по предварительному сговору группой лиц или в) с использованием средств компьютерной техники наказывается штрафом от 100 до 300 МРЗП или исправительными работами до 3 лет или ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет (ранее — штраф от 100 до 300 МРЗП или исправительные работы до 2 лет или ограничение свободы от 2 до 5 лет либо лишение свободы до 5 лет).

Это же преступление, совершенное а) в крупном размере, б) повторно или опасным рецидивистом или в) с использованием служебного положения (новый пункт), наказывается штрафом от 300 до 400 МРЗП или исправительными работами от 2 до 3 лет либо лишением свободы от 5 до 8 лет с лишением определенного права.

Мошенничество, совершенное а) в особо крупном размере, б) особо опасным рецидивистом или в) организованной группой или в ее интересах, наказывается штрафом от 400 до 600 МРЗП или лишением свободы от 8 до 10 лет (ранее — штраф от 300 до 600 МРЗП или исправительные работы до 3 лет либо лишение свободы от 5 до 10 лет).

Как прежде, в случае возмещения причиненного материального ущерба наказание в виде ограничения свободы и лишения свободы не применяется.

Текст: «Газета.uz» 906