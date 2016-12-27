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Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»

Архивное фото.

Ответственность за угон автомобилей ужесточили

Президент подписал поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за угон автомобилей.

Сегодня, 09:49   Общество  

В Узбекистане с 27 декабря ужесточена ответственность за угон транспортных средств (ТС). Поправки в Уголовный кодекс днем ранее подписал Президент Шавкат Мирзиёев. Закон о поправках был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 6 октября и одобрен Сенатом 12 октября.

Согласно обновленной статье 267 Уголовного кодекса, угон транспортного средства теперь наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет (до этого — ограничение либо лишение свободы от 3 до 5 лет).

То же преступление, совершенное а) повторно или опасным рецидивистом, б) по предварительному сговору группой лиц, в) с насилием или угрозой применения насилия либо г) в целях хищения ТС путем кражи или грабежа, наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет (ранее за первые два пункта было предусмотрено лишение свободы от 5 до 10 лет).

Аналогичное действие, совершенное а) особо опасным рецидивистом, б) организованной группой или в) в целях хищения ТС путем разбойного нападения наказывается лишением свободы от 15 до 20 лет (за первые два пункта предусматривалось лишение свободы от 10 до 15 лет).

Ранее сообщалось, что за последние три года количество случаев угона транспортных средств в Узбекистане выросло на 65%. Поправки в УК были внесены в парламент Генеральной прокуратурой.

Текст: «Газета.uz»      7 498

Комментарии

  • Гафур Абдухаликович 27 декабря 2016 09:56

    Очень правильно

  • Альбина Аронова 27 декабря 2016 10:04

    Правильное решение!!

  • Xenia Butenko 27 декабря 2016 10:23

    То есть за угон машины дают больше, чем за убийство человека или за нанесение тяжких телесных. Ну не бред ли? Автомобиль ценится больше человеческой жизни.


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