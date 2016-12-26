LG представит на выставке CES 2017 смартфоны среднего ценового сегмента

На выставке CES 2017 в Лас-Вегасе компания LG Electronics представит четыре новые модели K-серии среднего ценового сегмента и смартфон Stylus 3. Новинки разработаны с целью представить популярные и лучшие в своем классе технологии от флагманских моделей, такие как широкоугольная фронтальная камера с углом обзора 120 градусов и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Линейка устройств K-серии от LG поддерживает идею о том, что разным потребителям нужны различные функции в смартфонах. Вместо того чтобы предложить одну основную модель, ожидая, что потребители сами к ней адаптируются, специалисты LG разработали целую серию новинок, учитывающих самые разнообразные потребности пользователей.

Смартфон K10 оснащен 5,3-дюймовым HD-дисплеем с технологией In-cell Touch, которая обеспечивает превосходное качество изображения как в помещении, так и на улице. 5-мегапиксельная фронтальная камера с 120-градусным углом обзора отлично дополняет основную 13-мегапиксельную камеру, ранее применявшуюся в премиальных смартфонах G-серии. Среди других продвинутых функций, которые обычно недоступны в моделях данной ценовой категории, стоит отметить сканер отпечатков пальцев, металлизированную рамку в форме буквы U, послужившую основой для прочного и тонкого корпуса толщиной в 7,9 мм и изогнутое 2,5D-стекло.

Смартфон K8 оснащен HD-дисплеем диагональю 5 дюймов и технологией In-cell Touch. Высокое качество снимков и видео обеспечивают 5-мегапиксельная фронтальная и 13-мегапиксельная основная камеры. Модель унаследовала уже известные пользователям функции «Автоселфи» и «Съемка по жесту руки». Режим «Автоселфи» автоматически активирует затвор фронтальной камеры при распознавании лица в кадре, а функция съемки по жесту руки позволяет делать селфи после условного сигнала кистью, что избавляет пользователя от необходимости нажимать на кнопку спуска затвора.

В модели K4 установлен 5-дюймовый дисплей с технологией In-cell Touch, а также 5-мегапиксельные фронтальная и основная камеры. Смартфон K4 может похвастаться тонким корпусом и съемным аккумулятором емкостью 2 500 мАч, а также слотом для карты microSD, позволяющим увеличить память устройства.

Самый компактный в линейке смартфон K3 снабжен 4,5-дюймовым дисплеем с технологией On-cell Touch, 5-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной фронтальной камерой с функцией съемки по жесту руки. Оснащенный слотом для карты памяти microSD и съемным аккумулятором мощностью 2 100 мАч, K3 может предложить пользователю множество функций, недоступных в других смартфонах, представленных в данной ценовой категории.

Компания LG также впервые представит публике третье поколение смартфонов Stylus — LG Stylus 3, новейшую версию устройства средней ценовой категории (в США модель будет представлена под названием Stylo). Благодаря наконечнику радиусом 1,8 мм из оптоволокна, стилус обеспечивает ощущение письма обычной ручкой. Помимо прочего, LG Stylus 3 оснащен сканером отпечатков пальцев, усовершенствованным интерфейсом с приложением Pen Pop 2.0, а также популярными Pen Keeper и Screen-off Memo. С Pen Pop 2.0 напоминания никогда не потеряются — при выборе соответствующих настроек они будут отображаться на экране каждый раз, когда вынимается стилус из корпуса. Функция Pen Keeper выводит предупреждение на дисплей, когда стилус находится слишком далеко от устройства, а Screen-off Memo позволяет создавать заметки прямо на экране даже если он выключен.

«Наш модельный ряд смартфонов средней ценовой категории в 2017 году предоставит потребителям широкие возможности для выбора устройства, наиболее подходящего их образу жизни, — отметил Джуно Чо, президент компании LG Electronics Mobile Communications. — Неизменным для K-серии и Stylus 3 останется то, что по внешнему виду и ощущениям они будут восприниматься подобно устройствам премиум-класса, в них будет все то, что пользователи считают ключевыми факторами при покупке смартфонов данной категории, включая наличие съемных аккумуляторов и слота для карт памяти».

Названия моделей и их технические характеристики могут отличаться в зависимости от рынка. Информация о времени выхода моделей в продажу в каждой стране будет объявлена отдельно. Посетители выставки CES смогут увидеть новейшие мобильные устройства от LG на стенде компании (павильон Las Vegas Convention Center, стенд № 11100, центральный зал).

Характеристики K10:

Процессор: восьмиядерный 1,5 ГГц (MT6750)

Дисплей: 5,3 дюйма HD In-cell Touch (1280×720 / 277 точек на дюйм)

Память: 2 ГБ LPDDR3 RAM / 16 или 32 ГБ eMMC ROM / microSD (до 2 ТБ)

Камера: фронтальная 5 Мп (широкоугольная) / основная 13 Мп (стандартная)

Аккумулятор: 2 800 мАч (съемный)

Операционная система: Android 7.0 Nougat

Размеры: 148,7×75,3×7,9 мм

Вес: 142 г

Сети: LTE / 3G / 2G

Подключения: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0

Цвет: черный / титан / золотой

Дополнительно: сканер отпечатков пальцев

Характеристики K8:

Процессор: четырехъядерный 1.4 ГГц (MSM8917)

Дисплей: 5,0 дюймов HD In-cell Touch (1280×720 / 294 точек на дюйм)

Память: 1,5 ГБ LPDDR3 RAM / 16 ГБ eMMC ROM / microSD (до 32 ГБ)

Камера: фронтальная 5 Мп / основная 13 Мп

Аккумулятор: 2 500 мАч (съемный)

Операционная система: Android 7.0 Nougat

Размеры: 144,8×72,1×8,09 мм

Вес: 142 г

Сети: LTE / 3G / 2G

Подключения: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0

Цвет: серебристый / титан / золотой / темно-синий



Характеристики K4:

Процессор: четырехъядерный 1,1 ГГц (MSM8909)

Дисплей: 5,0 дюймов FWVGA In-cell Touch (854×480 / 196 точек на дюйм)

Память: 1 ГБ LPDDR3 RAM / 8 ГБ eMMC ROM / microSD (до 32 ГБ)

Камера: фронтальная 5 Мп / основная 5 Мп

Аккумулятор: 2 500 мАч (съемный)

Операционная система: Android 6.0.1 Marshmallow

Размеры: 144,76×72,6×7,9 мм

Вес: 135 г

Сети: LTE / 3G / 2G

Подключения: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.1 / USB 2.0

Цвет: черный / титан

Характеристики K3:

Процессор: четырехъядерный 1,1 ГГц (MSM8909)

Дисплей: 4,5 дюйма FWVGA On-cell Touch (854×480 / 218 точек на дюйм)

Память: 1 ГБ LPDDR3 RAM / 8 ГБ eMMC ROM / microSD (до 32 ГБ)

Камера: фронтальная 2 Мп / основная 5 Мп

Аккумулятор: 2 100 мАч (съемный)

Операционная система: Android 6.0.1 Marshmallow

Размеры: 133,9×69,75×9,44 мм

Вес: 132 г

Сети: LTE / 3G / 2G

Подключения: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.1 / USB 2.0

Цвет: черный

Характеристики Stylus 3:

Процессор: восьмиядерный 1,5 ГГц (MT6750)

Дисплей: 5,7 дюйма HD In-cell Touch (1280×720 / 258 точек на дюйм)

Память: 3 ГБ LPDDR3 RAM / 16 ГБ eMMC ROM / microSD (до 2 ТБ)

Камера: фронтальная 8 Мп / основная 13 Мп

Аккумулятор: 3 200 мАч (съемный)

Операционная система: Android 7.0 Nougat

Размеры: 155,6×79,8×7,4 мм

Вес: 149 г

Сети: LTE / 3G / 2G

Подключения: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0

Цвет: титан / розовое золото

Дополнительно: стилус / FM-радио / сканер отпечатков пальцев

Компания LG Electronics Mobile Communications — один из мировых лидеров, устанавливающих стандарты производства смартфонов и носимых устройств, отличающихся инновационными технологиями и дизайном. Постоянно развивая высококонкурентные ключевые технологии в сфере разработки дисплеев, аккумуляторов, оптики и стандарта связи LTE, LG создает смартфоны и носимые устройства, отвечающие потребностям самого широкого круга людей во всем мире.

Компания LG стремится расширить пользовательские возможности смартфонов, выходя за рамки их привычной функциональности, чтобы потребители, играючи и без дополнительных усилий извлекали максимальную пользу от своих устройств. Более подробная информация доступна на веб-сайте www.lg.com.

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