Хокимом Навоийской области стал Кабул Турсунов

25 декабря состоялась внеочередная сессия Кенгаша народных депутатов Навоийской области. На ней выступил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба главы государства.

В своем докладе он отметил, что несмотря на развитие в области промышленности, инфраструктуры и других сфер, имеется ряд актуальных вопросов, требующих серьезного внимания. В частности, не в полной мере задействованы огромные возможности развития индустрии переработки сельхозпродуктов.

По представлению Президента хокимом Навоийской области избран председатель Комитета по вопросам бюджета и экономическим реформам Сената Олий Мажлиса Кабул Турсунов.

Предыдущий хоким области Эркинжон Турдимов 16 декабря был избран хокимом Сурхандарьинской области.

Текст: «Газета.uz» 12 538