Издан роман в стихах об Амире Темуре

Первая книга об Амире Темуре «Повелитель» из цикла, который будет полностью посвящен Сахибкирану, была представлена 20 декабря в Ташкенте Оразом Абдуразаковым, сообщает НИА «Туркистон-пресс». Презентация в столичном книжном магазине «Китоб олами» стала открытием для приглашенных. Ораз Абдуразаков, менеджер компании «Билайн Узбекистан», впервые предстал как поэт.

К работе над романом в стихах автор подошел профессионально. Учитывая масштаб личности, которой посвящена книга, Ораз Абдуразаков обратился к специалистам в области темуроведения, в числе которых доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра восточных рукописей Дилором Юсупова. По ее признанию, до сих пор никому не удавалось рассказать историю восшествия на престол Сахибкирана в этом жанре.

Книга «Повелитель» охватила конкретный исторический период жизни Амира Темура — с 1365 по 1370 годы. Как отметил поэт, это не тот известный период, который вмещает в себя трехлетний и семилетний походы. Это время, которое предшествовало его воцарению, время окончательного освобождения Турана от монгольского владычества и гражданской войны, которая последовала. Это строки о том, как ковался характер будущего Сахибкирана, человека, который будучи знатного рода и выдающихся способностей, но не имея прямой по праву наследования возможности возглавить государство, отстаивал такое право в борьбе.

Как рассказал Ораз Абдуразаков, идея впервые пришла 20 лет назад — в год празднования 660-летия со дня рождения Амира Темура: «Это было время открытия Музея Темуридов, время массового издания литературы о великом историческом деятеле. Появился целый пласт современных писателей, пишущих о нем, были изданы книги современников Амира Темура, современников его сыновей и внуков, в том числе оба варианта „Зафар-наме“».

"Меня, тогда еще школьника, живо заинтересовала эта тема, — продолжил автор. — Я не понимал, как можно не изучать этот период с событиями, которые перевернули историю всей Средней Азии, которые сделали возможным ренессанс на нашей земле одновременно с европейским ренессансом, чего не было ни на востоке, ни на юге от империи Темуридов. И об этом человеке, который сделал все это возможным, мы фактически узнали подробно только 20 лет назад".

В августе-сентябре текущего года была закончена редакция первой книги, сегодня практически готова к выпуску вторая. Всего планируется выпустить семь книг, каждая из которых станет частью единого цикла, который осветит практически весь жизненный путь государственного деятеля.

Текст: Луиза Махмудова / НИА «Туркистон-пресс» 7 465