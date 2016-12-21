Избран новый председатель Федерации профсоюзов Узбекистана

На внеочередном пленуме Совета Федерации профсоюзов Узбекистана 20 декабря был избран новый председатель Федерации профсоюзов. Им стал Кудратилла Рафиков, ранее занимавший должность генерального директора АО «Джизакский аккумуляторный завод», сообщила пресс-служба федерации.

Заседание вела заместитель премьер-министра Танзила Нарбаева, которая возглавляла Федерацию профсоюзов с 21 декабря 2010 года, а 14 декабря была утверждена на должность вице-премьера и председателя Комитета женщин Узбекистана.

В заседании также участвовали премьер-министр Абдулла Арипов и государственный советник Президента Даврон Назармухаммедов.

Текст: «Газета.uz» 9 971