Избран новый председатель Федерации профсоюзов Узбекистана

Фото: kasaba.uz
На внеочередном пленуме Совета Федерации профсоюзов Узбекистана 20 декабря был избран новый председатель Федерации профсоюзов. Им стал Кудратилла Рафиков, ранее занимавший должность генерального директора АО «Джизакский аккумуляторный завод», сообщила пресс-служба федерации.
Заседание вела заместитель премьер-министра Танзила Нарбаева, которая возглавляла Федерацию профсоюзов с 21 декабря 2010 года, а 14 декабря была утверждена на должность вице-премьера и председателя Комитета женщин Узбекистана.
В заседании также участвовали премьер-министр Абдулла Арипов и государственный советник Президента Даврон Назармухаммедов.
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