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Фото: Отабек Мирсоатов / УзА

Объявлен призыв в армию

Президент подписал постановление об очередном призыве граждан на срочную военную службу.

Вчера, 17:01   Общество  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 декабря подписал постановление об очередном призыве граждан на срочную военную службу и увольнении в резерв Вооруженных Сил военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы.

В феврале-марте 2017 года на срочную военную службу будут призваны граждане, не имеющие права на отсрочку от призыва.

Граждане, годные к несению срочной военной службы и не имеющие права на отсрочку и освобождение от нее, но не призываемые в Вооруженные Силы в ходе настоящего призыва, будут зачислены в мобилизационный призывной резерв.

Военнослужащие, выслужившие установленные сроки срочной военной службы, будут уволены в резерв Вооруженных Сил в феврале-апреле.

Текст: «Газета.uz»      15 294
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