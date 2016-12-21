Объявлен призыв в армию

Фото: Отабек Мирсоатов / УзА
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 декабря подписал постановление об очередном призыве граждан на срочную военную службу и увольнении в резерв Вооруженных Сил военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы.
В феврале-марте 2017 года на срочную военную службу будут призваны граждане, не имеющие права на отсрочку от призыва.
Граждане, годные к несению срочной военной службы и не имеющие права на отсрочку и освобождение от нее, но не призываемые в Вооруженные Силы в ходе настоящего призыва, будут зачислены в мобилизационный призывной резерв.
Военнослужащие, выслужившие установленные сроки срочной военной службы, будут уволены в резерв Вооруженных Сил в феврале-апреле.
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