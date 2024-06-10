В Евросоюзе 9 июня завершились выборы в Европарламент. Лидерство сохраняет правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), членом которой является глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По предварительным результатам, ЕНП может рассчитывать на 186 из 720 депутатских мест, получив на десять депутатских мест больше, чем на прошлых выборах.

На втором месте также остался левоцентристский «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (135 мест), а на третьем — либеральная группа «Обновляя Европу» (Renew), которая сократится до 80 депутатов, потеряв 23 места в новом созыве. Таким образом, центристские партии получают в Европарламенте около 400 мест.

Как отмечает Би-би-си, по ходу подсчёта голосов эти цифры будут немного меняться, но можно с уверенностью утверждать, что в целом центристские партии сохранили свои позиции.

«Мы победили на европейских выборах. Мы, несомненно, самая сильная партия. Мы — якорь стабильности… Центр держится», — заявила Урсула фон дер Ляйен, комментируя результаты выборов. «Но верно также и то, что крайне левые и правые получили поддержку… Мы можем расходиться во мнениях по отдельным пунктам. Но мы все заинтересованы в стабильности», — добавила она.

При этом, как и ожидали аналитики, крайне правые партии заметно улучшили своё положение, а в Германии, Франции и Австрии вообще добились «ошеломляющих успехов», пишет Guardian.

Как устроены выборы в Европарламент

В этом году выборы в Европарламент проходили с 6 по 9 июня в каждой из 27 стран Евросоюза. Всего в законодательном органе 720 мест, а депутатов избирают на пятилетний срок.

Число парламентариев от каждой страны определяется пропорционально численности её населения. Минимальное количество мандатов от любой страны — шесть, максимальное — 96. Больше всего депутатов по итогам нынешних выборов будет у Германии (96), Франции (81) и Италии (76), меньше всего — у Кипра, Люксембурга и Мальты (по шесть человек от каждой из этих стран).

Избиратели голосуют за представителей национальных партий, большинство из которых потом присоединяется к той или иной фракции в Европарламент — сейчас их семь — в зависимости от идеологии. В текущем созыве в группу независимых депутатов или тех, кто не был распределён ни в одну из фракций, входит 55 парламентариев.

Насколько важен Европарламент?

Европарламент — это единственный институт ЕС, избираемый напрямую избирателями. Два других института исполнительной власти ЕС — это Европейская комиссия, самый влиятельный орган блока, и Европейский совет, где заседают министры и главы правительств.

Европарламент формирует направление политики ЕС, вносит поправки и принимает законы. Он также ратифицирует международные договоры, принимает годовой бюджет ЕС и может попросить Еврокомиссию предложить законопроект.

Кроме того, депутаты Европарламента утверждают на должность главу Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен, как ожидается, будет выдвигаться на второй срок.

Как проголосовали в Германии и Франции

Крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (AfD), согласно данным экзитпола, набрала рекордные 16,2% голосов, несмотря на серию скандалов. Это на 5,2 процентных пункта больше по сравнению с прошлыми выборами в ЕС в 2019 году, а также больше, чем у всех трёх партий, входящих в коалицию канцлера Германии Олафа Шольца: Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Союз 90/Зелёные и Свободная демократическая партия (СвДП).

Наибольшее число голосов — около 30% — получил Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (CDU/CSU), который входит во фракцию ЕНП.

Таким образом, из 96 мест, предназначенных для немецких депутатов, представители CDU/CSU займут 29, AfD — 15, СДПГ — 12, Зелёные — 16 и СвДП — 5.

Во Франции победу одержала ультраправая партия «Национальное объединение» (RN). По данным экзитполов, она набрала 31,5% голосов, что почти в два раза выше, чем у коалиции Besoin d’Europe (15%), в которую входит центристская партия президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение».

Победа крайне правых побудила Макрона объявить досрочные национальные выборы, которые пройдут 30 июня и 7 июля, всего за несколько недель до начала Олимпийских игр в Париже.

«Я услышал ваше послание, и не оставлю его без ответа, — заявил Макрон во время обращения к нации. — Франции нужно явное большинство в спокойствии и гармонии». Он также добавил, что не может смириться с прогрессом крайне правых «по всему континенту».

Как успех крайне правых повлияет на политику ЕС?

Сдвиг вправо в Европейском парламенте способен затруднить принятие новых законов, которые могут потребоваться для решения проблем безопасности, последствий изменения климата или промышленной конкуренции с Китаем и США, отмечает Reuters.

Однако насколько влиятельными окажутся правые и ультраправые партии будет зависеть от их способности преодолевать свои разногласия и работать вместе, подчёркивает агентство.

Успех правых партий может привести к ещё большему ужесточению границ ЕС и ограничению климатических амбиций блока, пишет New York Times. Лидеры Евросоюза уже пошли на смягчение экологической повестки и пересмотрели миграционную политику, чтобы удовлетворить запросы традиционных консерваторов и избирателей правого толка.