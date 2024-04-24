Поэтический фестиваль-батл пройдёт 27 апреля в парке имени Гафура Гуляма в Ташкенте. Об этом «Газете.uz» сообщили организаторы мероприятия.

Образовательный проект Teach for Uzbekistan проведёт поэтический поединок в новом формате: 12 поэтов посоревнуются с искусственным интеллектом ChatGPT и выяснят, способны ли нейросети конкурировать с человеком в творчестве.

В первом раунде поэты представят публике свои произведения. Во втором раунде четверо финалистов, которых выберет жюри, сразятся в мастерстве стихосложения на заданные темы с искусственным интеллектом.

«Зрители должны будут определить, кто победил: живая творческая мысль или цифровые технологии, человек или нейросеть?» — отмечают организаторы.

После зрительского голосования в парке выступит рок-группа «Электрооко».

Негосударственная некоммерческая организация Teach for Uzbekistan направлена на поддержку развития системы образования в Узбекистане. Проект был запущен с целью вдохновить новое поколение педагогов и побудить их внести свой вклад в развитие образования, а также с целью обеспечения качественного образования для всех детей Узбекистана.

В попечительский совет организации входят руководитель управления информационно-аналитического обеспечения внешней политики и расширения внешнеэкономического сотрудничества Департамента внешних связей Администрации президента Нозима Давлетова, основатель компании Anglesey Food Зафар Хашимов и директор организации Умида Юлдашева.