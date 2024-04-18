Майнинговая ферма в Сырдарьинской области незаконно использовала электроэнергию на 34,367 млрд сумов, или почти 2,7 млн долларов США по текущему курсу. Об этом сообщила пресс-служба СГБ Узбекистана.

Ферма была обнаружена в ходе оперативного мероприятия, проведённого областными подразделениями СГБ, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, Узэнергоинспекции и электросети.

В здании предприятия, специализирующегося на животноводстве, были выявлены 107 майнинговых устройств, с помощью которых добывали криптовалюту.

С апреля 2022 года по март 2024 года было незаконно использовано 39,3 млн кВт электроэнергии путём периодического отключения вторичной цепи электросчётчика, за счёт чего его показания были искусственного занижены.

Этот объём электроэнергии равен месячному потреблению населения Баяутского, Сардобинского, Акалтынского и Гулистанского районов области, говорится в сообщении.

В отношении должностных лиц предприятия возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 169 (кража, совершённая в особо крупном размере) Уголовного кодекса.



