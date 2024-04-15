16−22 апреля в связи с ожидаемыми осадками и изменением температуры воздуха в горных районах Узбекистана свыше 2000 м над уровнем моря объявлена лавинная опасность, сообщил Узгидромет.

Лавинная опасность ожидается:

по Ташкентской области: в Бостанлыкском, Паркентском и Ахангаранском районах (Чаткальская горная система);

по Самаркандской области: в Нурабадском, Кошрабатском, Самаркандском и Ургутском районах;

по Джизакской области: в Бахмальском и Зааминском районах;

по Кашкадарьинской области: в Дехканабадском, Китабском, Камашинском и Шахрисабзском районах;

по Сурхандарьинской области: в Байсунском, Кумкурганском, Сарыасийском и Узунском районах;

по Наманганской области: в Папском районе.

Граждан, проживающих в горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, просят соблюдать меры предосторожности.

Ранее Узгидромет предупредил о том, что 16−17 апреля ожидается прохождение селей и паводков в девяти регионах Узбекистана. Скопление дождевой воды может привести к подтоплению территорий.