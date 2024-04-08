Служба государственной безопасности Узбекистана сообщила о пресечении незаконной деятельности адвокатов в Ташкенте и Самарканде.

Согласно сообщению СГБ, адвокат адвокатского бюро в Ташкенте и юрист предприятия в сфере строительства обещали через высокопоставленных знакомых в судебной сфере за 75 тысяч долларов добиться замены наказания на более мягкое мужчине, осуждённому в 2021 году. Осуждённый был приговорён к лишению свободы на 8,5 лет по статьям 131 (сводничество или содержание притонов) и 135 (торговля людьми). Договорённость предусматривала помощь в исключении из обвинения статьи 135.

При получении запрошенных денег оба юриста были задержаны. Сообщается, что адвокат в 2015−2020 годах работал судьёй Бекабадского межрайонного суда по гражданским делам, а юрист в 1999—2003 годах был сотрудником Бухарского областного суда по уголовным делам.

В другом случае адвокат адвокатской фирмы, ранее судимый за мошенничество, был задержан в Ташкенте при получении 17 тысяч долларов. Он обещал через знакомых в судебных органах заменить наказание заключённому, лишённому свободы на длительный срок, на наказание, не связанное с лишением свободы.

В Самарканде был задержан адвокат коллегии адвокатов, обещавший добиться через знакомых в прокуратуре, чтобы к подозреваемому не была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. За это он запросил 2000 долларов, из которых получил 1500 тысячи.

Возбуждены уголовные дела по статье 168 (мошенничество) и статье 211 (дача взятки) через статью 28 (виды соучастников преступления) Уголовного кодекса Узбекистана. К задержанным применена мера пресечения в виде заключения под стражу.