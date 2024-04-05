Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Ходжаабадском районе Андижанской области, сообщила пресс-служба УБДД региона.

4 апреля в 15:30 автомобиль Cobalt под управлением Г. А. 2002 года рождения, на 441-м км автодороги Гулистон-Бока-Ангрен-Коканд, проходящей через махаллю «27-летия Независимости» нарушил правила обгона и выехал на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль Damas под управлением водителя А. Б. 1991 года рождения.

После столкновения водитель Damas потерял управление и врезался в автомобиль «Москвич-412», которым управлял водитель Н. Х. 1990 года рождения.

В результате ДТП водитель Cobalt А. Г. получил травмы — закрытый перелом костей черепа и компрессию грудной клетки, водитель Damas Б. А. — закрытый перелом костей черепа, правого плеча и плечевой кости. Они скончались в больнице.

Пассажир Damas А. О. 1995 года рождения был госпитализирован с закрытым переломом большеберцовой кости левой голени.

ОВД Ходжаабадского района проводит доследственные действия.