С 17 марта по 1 июля в Центре Гейдара Алиева в Баку (Азербайджан) пройдёт выставка «Наследие в стежках: Путешествие по вышивкам и швейным традициям Узбекистана». Об этом сообщила пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

В экспозиции, посвящённой культурно-историческому наследию и народному костюму Узбекистана конца XIX-начала XX веков будут представлены 148 объектов декоративно-прикладного искусства из музейного собрания.

Выставка разделена на три части:

в секции чапанов будут представлены золотошвейные чапаны — ключевой элемент мужского национального костюма;

в секции вышивки будут представлены образцы сюзане из Ташкента, Джизака, Самарканда, Шахрисабза, Нураты и Бухары;

в секции ювелирных украшений из Самарканда, Бухары и Каракалпакстана посетители увидят произведения древних мастеров из серебра, бирюзы и других драгоценных камней.

Экспозиция отражает возрождение ремесленнического мастерства XIX — начала XX веков. Особое место среди всех искусства страны традиционно занимает Бухарская золотошвейная вышивка. Золотое шитьё достигло своего расцвета в период правления эмира Музаффара ибн Насруллахана (1860−1885 гг.).

16−17 марта впервые в Азербайджане будет представлен балетный спектакль «Лазги. Танец души и любви». Постановка пройдёт на сцене Азербайджанского Государственного академического музыкального театра.

Постановка известного немецкого хореографа и балетмейстера Рауля Раймондо Ребека посвящена древнему народному танцу лазги (лязги), который ЮНЕСКО включил в список нематериального культурного наследия человечества.

Выставка и культурная программа организованы при поддержке Фонда развития культуры и искусства.