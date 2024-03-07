Можно ли обезопасить свои персональные данные и свои деньги в виртуальном пространстве? Главными лайфхаками защиты от мошенников в сети поделился начальник отдела по кибербезопасности Beeline Uzbekistan Алексей Филоненко. Он рассказал, как защитить личные данные, как правильно хранить электронные деньги и какие ошибки чаще всего допускают пользователи интернета.

Как безопасно пользоваться интернетом?

Безопасный интернет — это миф. Он опасен изначально, мы не можем быть уверены, что скрывается на том конце провода, на том сервере, куда мы направляемся. Ключевую роль играет здесь контроль над собой. Мы ведь рассказываем всем на улице о своих делах и финансовых секретах, как это происходит в социальных сетях. Различие между онлайн и офлайн-миром стирается. Люди онлайн, как в реальной жизни, могут иметь доступ к вашей информации и могут использовать её не всегда с добрыми намерениями. В этом и кроется опасность.

Правило первое

Прежде всего, ограничьте передачу личной информации и пересылку фотографий в социальных сетях и в переписке с незнакомцами. Cейчас можно легко ввести в заблуждение пользователей с помощью искусственого интеллекта. Зачем выкладывать лишнее, если в этом нет необходимости?

Правило второе

При регистрации на различных сайтах, включая финансовые и образовательные ресурсы, используйте уникальные и сложные пароли. Не повторяйте их, чтобы избежать угрозы взлома в случае утери пароля. Никто не в состоянии запомнить 20−30 паролей, но есть программное обеспечение, которое позволяет одним паролем на вашем компьютере, который, я надеюсь, в свою очередь тоже защищён паролем, создать список этих паролей. Это называется password keeper (хранитель паролей).

Правило третье

При установке программного обеспечения предпочтительнее выбирать платные и известные продукты, так как они уже безопаснее, чем бесплатные и неизвестные. Обязательно обращайте внимание на производителя, рейтинг в магазинах приложений, количество скачиваний и отзывы пользователей. Полезно также посоветоваться со знакомым специалистом по IT. Админы обычно используют множество паролей, которые должны быть уникальными.

Правило четвёртое

Установите двухфакторную аутентификацию, везде, где есть такая функция. Сейчас наблюдаем волну «отъёма» аккаунтов в Telegram, поэтому, если вы сменили номер, обязательно выйдите из своего аккаунта на старом номере.

Правило пятое

Периодически необходимо менять пароли, очищать все свои истории, и следить за финансовыми движениями, потому что кроме вашей цифровой личности, хакеров всегда интересуют ваши деньги.

Какие сайты опасные, а какие нет?

Любой сайт, который вам кажется подозрительным — опасен. Мы не знаем, куда мы идём, заходя первый раз на новый сайт.

Правило шестое

На вашем компьютере и желательно на телефоне должен стоять платный (потому что они обновляются лучше, быстрее и качественнее) антивирус. Например, система Android менее подвержена вирусам, по сравнению с Windows. Антивирус предупредит, что происходит какая-то неправильная активность. Не устанавливайте программы из непроверенных и неизвестных источников. Хакер, «поломав» программу и сделав её бесплатной, мог вшить в неё вирус, который отслеживает все ваши движения по клавиатуре, следит за вами и передаёт информацию мошенникам.

Правило седьмое

При виде агрессивной рекламы о скидках «Только сегодня, 99%!», особенно на подозрительных сайтах, не следует кликать по ссылкам и баннерам, чтобы избежать потенциальных проблем. Скорее всего, это действительно мошенничество. Сам сайт ничего вам не «закидывает», это вы нажимаете кнопку, вносите свои данные, вы переходите по баннерам.

Правило восьмое

Если вы хотите обезопаситься от назойливых рекламных баннеров, вы можете воспользоваться блокировщиками рекламы. Это тоже своего рода защита, ведь вы можете кликнуть и случайно.

Как обезопасить цифровые деньги?

Конечно, можно закрыть все счета и хранить деньги под матрасом, ведь никто не может дать вам 100% гарантии защиты ваших цифровых денег. Человек — самое слабое звено, вся информация утекает чаще всего с его ведома, как минимум, а в подавляющем большинстве случаев им самим и передается.

Если говорить о деньгах, которые мы храним на пластиковой карте, то на самом деле они хранятся на счёте в банке, где и происходят все транзакции. Как обезопасить свои деньги на счету?

Правило девятое

Не храните все деньги на одном счету. Не пожалейте времени, сделайте себе отдельный счёт в сумах, который вы будете использовать для покупок на местных маркетплейсах. Кладите на неё необходимую сумму ровно в тот момент, когда нужно, либо используйте эту карту для своих ежедневных покупок, например, обеда. В итоге максимум, что вы можете потерять — это один обед, потому что все основные деньги останутся на вашей «незасвеченной» карте, на «незасвеченном» счёте.

Удобно ли это? Конечно, нет, это совершенно не удобно. Я каждый раз, выходя из дома, закрываю дверь на ключ. А когда прихожу обратно домой с тяжёлыми сумками, мне, конечно, было бы удобно, если бы дверь была уже открыта. Но я ставлю сумки и открываю ключами несколько замков. Удобно ли это? Вообще не удобно. Но я это делаю ежедневно, потому что у меня внутри есть что терять. То же самое и с банковскими картами.

Для валютных платежей где угодно в интернете есть другой вариант — виртуальная карта Visa, например. Заведите такую карту и переведите на неё столько, сколько вы собираетесь потратить.

Всегда ли пользователь виноват сам в «сливе» своих данных?

Нельзя всегда винить пользователя. Несмотря на то, что любая организация заботится о своих клиентах, о сохранении их данных и делает как можно больше для того, чтобы эти данные не «утекли», нет никакой вины пользователя, если злоумышленники взломали защиту банка и украли деньги. Организация ответственна за данные и деньги своих клиентов. Более того, компании проходят специальную сертификацию по безопасности.

Чтобы ещё больше обезопасить свои цифровые деньги, держите как можно меньше денег на той карте, которой вы чаще всего пользуетесь. Заведите отдельную сим-карту, на которую вы зарегистрируете ваши платёжные сервисы, пусть она лежит дома, включайте её раз в месяц или по необходимости, или держите её выключенной, пусть о ней никто не знает.

Правило десятое

Никогда нигде и никому не говорите свой пин-код. Вы же не кладёте под коврик ключи от всех замков. Люди во всем мире нас не понимают и смотрят на нас за рубежом широко раскрыв глаза, когда наши соотечественники говорят на кассе в магазине свой пин-код. Просите пробить самому, если отказывают, добивайтесь. Это ваш ключ от вашей двери, зачем давать этот ключ незнакомому человеку?