Сотрудники СГБ, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана и «Узэнергоинспекции» пресекли деятельность четырёх майнинг-ферм в Ферганской области. Об этом сообщила пресс-служба СГБ.

Ущерб, причинённый государству, оценён в 1,3 млрд сумов:

51-летний житель Коканда установил в доме у родственника 10 майнинговых устройств Bitmain Antminer без заключения договора с электроснабжающей компанией. В период с 2021 по 2024 год было незаконно использовано электроэнергии на 638,3 млн сумов.

35-летний житель Ферганы установил в доме 11 устройств для майнинга мощностью 14,85 кВт. Ущерб государству оценён в 320,1 млн сумов.

53-летний житель Ферганы подключил к электросети 6 устройств мощностью 12,4 кВт, незаконно использовав электроэнергии на 293,3 млн сумов.

35-летний житель Ферганы установил в доме своей матери три майнинговых устройства, причинив ущерб в 77,6 млн сумов.

По всем случаям возбуждены уголовные дела по статье 169 (Кража) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведутся следствия.