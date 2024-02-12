Число членов Центризбиркома сокращено с не менее 15 до 9, все они должны работать на постоянной основе (до этого 7 членов работали на постоянной основе, а ещё 14 — на общественных началах). Теперь один из членов ЦИКа должен быть представителем Каракалпакстана. Соответствующие поправки были введены в законодательство Узбекистана 18 декабря 2023 года.

В связи с этим 14 действующих членов Центральной избирательной комиссии Узбекистана, работавших на общественных началах, подали заявления о сложении полномочий. Решение об их одобрении принял Сенат Олий Мажлиса на заседании 10 февраля.

Среди сложивших полномочия членов ЦИКа:

  • Мариника Бабаназарова;
  • Ферузахон Ахмедова;
  • Суяржон Курбанкулов;
  • Шухрат Сирожиддинов;
  • Ирода Кенжаева;
  • Алишер Исокбоев;
  • Орзигуль Козихонова;
  • Шерзодхон Кудратоджа;
  • Гулноза Исмаилова;
  • Алишер Усмонкулов;
  • Орифжан Базаров;
  • Шухрат Джураев;
  • Муяссар Кадирова;
  • Эргаш Юсупов.

В состав членов ЦИКа избраны Халмухаммед Палуаниязов из Каракалпакстана и Мухтабар Хусанова из Ташкента. Оба являются кандидатами юридических наук.

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Как уточнили «Газете.uz» в ЦИКе, Александр Фарманов, работавший членом комиссии на общественных началах, стал постоянным членом ЦИК (действующий состав).