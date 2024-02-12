Число членов Центризбиркома сокращено с не менее 15 до 9, все они должны работать на постоянной основе (до этого 7 членов работали на постоянной основе, а ещё 14 — на общественных началах). Теперь один из членов ЦИКа должен быть представителем Каракалпакстана. Соответствующие поправки были введены в законодательство Узбекистана 18 декабря 2023 года.
В связи с этим 14 действующих членов Центральной избирательной комиссии Узбекистана, работавших на общественных началах, подали заявления о сложении полномочий. Решение об их одобрении принял Сенат Олий Мажлиса на заседании 10 февраля.
Среди сложивших полномочия членов ЦИКа:
- Мариника Бабаназарова;
- Ферузахон Ахмедова;
- Суяржон Курбанкулов;
- Шухрат Сирожиддинов;
- Ирода Кенжаева;
- Алишер Исокбоев;
- Орзигуль Козихонова;
- Шерзодхон Кудратоджа;
- Гулноза Исмаилова;
- Алишер Усмонкулов;
- Орифжан Базаров;
- Шухрат Джураев;
- Муяссар Кадирова;
- Эргаш Юсупов.
В состав членов ЦИКа избраны Халмухаммед Палуаниязов из Каракалпакстана и Мухтабар Хусанова из Ташкента. Оба являются кандидатами юридических наук.
Как уточнили «Газете.uz» в ЦИКе, Александр Фарманов, работавший членом комиссии на общественных началах, стал постоянным членом ЦИК (действующий состав).