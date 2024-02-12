Число членов Центризбиркома сокращено с не менее 15 до 9, все они должны работать на постоянной основе (до этого 7 членов работали на постоянной основе, а ещё 14 — на общественных началах). Теперь один из членов ЦИКа должен быть представителем Каракалпакстана. Соответствующие поправки были введены в законодательство Узбекистана 18 декабря 2023 года.

В связи с этим 14 действующих членов Центральной избирательной комиссии Узбекистана, работавших на общественных началах, подали заявления о сложении полномочий. Решение об их одобрении принял Сенат Олий Мажлиса на заседании 10 февраля.

Среди сложивших полномочия членов ЦИКа:

Мариника Бабаназарова;

Ферузахон Ахмедова;

Суяржон Курбанкулов;

Шухрат Сирожиддинов;

Ирода Кенжаева;

Алишер Исокбоев;

Орзигуль Козихонова;

Шерзодхон Кудратоджа;

Гулноза Исмаилова;

Алишер Усмонкулов;

Орифжан Базаров;

Шухрат Джураев;

Муяссар Кадирова;

Эргаш Юсупов.

В состав членов ЦИКа избраны Халмухаммед Палуаниязов из Каракалпакстана и Мухтабар Хусанова из Ташкента. Оба являются кандидатами юридических наук.

Как уточнили «Газете.uz» в ЦИКе, Александр Фарманов, работавший членом комиссии на общественных началах, стал постоянным членом ЦИК (действующий состав).