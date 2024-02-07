Дополнение от 12:00. Восстановлена подача электричества у 61,5 тысячи абонентов.

Сильный ветер привёл к нарушению электроснабжения части территорий Самаркандской и Джизакской областей, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.





По данным на 7:30 среды, отключение электричества наблюдалось более чем у 130 тысяч абонентов в двух областях, в том числе 114,25 тысячи в Самаркандской и 16 тысяч в Джизакской области.





«Специальные бригады сейчас ведут ремонтные работы. Неисправности будут поэтапно устранены в короткие сроки, и электроснабжение потребителей будет восстановлено», — заверили в министерстве и принесли извинения потребителям за неудобства.



