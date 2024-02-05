Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) представила планы постройки нового ускорителя для исследования элементарных частиц, пишет The Guardian. Он будет как минимум в три раза больше Большого адронного коллайдера (БАК).

Проект получил название Future Circular Collider (Будущий круговой коллайдер, FCC). ЦЕРН разработал его в 2019 году, а на прошлой неделе вынес среднесрочный план и бюджет на обсуждение.

FCC предлагается построить в окрестностях Женевы, его окружность составит почти 100 км (для сравнения у БАК — 27 км). Мощность, с которой он будет сталкивать субатомные частицы, будет составлять 100 тераэлектронвольт (у БАК — максимум 14 ТэВ).

Стоимость нового суперколлайдера предварительно оценивается в 20 млрд евро. Эту сумму должны предоставить страны-члены ЦЕРН. Если планы ЦЕРН будут одобрены, система может заработать в 2040-х годах.

На первом этапе FCC будет сталкивать электроны. На второй фазе, намеченной на 2070-е годы, вместо электронов суперколлайдер будет разгонять более массивные протоны.

По словам генерального директора ЦЕРН Фабиолы Джанотти, в случае одобрения FCC станет «самым мощным» инструментом, который позволит человечеству ответить на вопросы фундаментальной физики, касающихся знаний о Вселенной.

Критики проекта называют эти расходы «безрассудными», особенно тогда, когда мир столкнулся с угрозами, вызванными климатическим кризисом, отмечает BBC.