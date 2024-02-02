Президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий американским властям вводить санкции в отношении израильских поселенцев, совершающих насилие против палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Ситуация на Западном берегу — в частности, высокий уровень насилия со стороны экстремистских поселенцев, принудительное перемещение людей и деревень и уничтожение имущества — достигла невыносимого уровня и представляет серьёзную угрозу миру, безопасности и стабильности на Западном берегу и в секторе Газа, в Израиле и в более широком Ближневосточном регионе», — говорится в указе.

Лица, включённые в санкционный список, не смогут совершать операции в американской финансовой системе, не смогут получить визы в эту страну, их активы в США, если таковые имеются, будут заморожены, а американским гражданам будет запрещено вести бизнес с этими людьми.

После публикации указа Госдепартамент США сообщил о введении санкций в отношении четырёх израильских поселенцев, которых обвиняют в нападениях на палестинцев и израильских активистов на Западном берегу. Это четверо мужчин в возрасте от 21 года до 32 лет, выяснила The New York Times (NYT).

«Это было резкое дипломатическое предупреждение правительству Израиля в то время, когда США требуют от [израильского] премьер-министра Биньямина Нетаньяху сдержанности. Но это также стало сигналом американцам арабского происхождения — ключевой части политической коалиции, в чьей поддержке он нуждается для переизбрания», — пишет NYT.

По данным ООН, с 7 октября 2023 года на Западном берегу было убито 372 палестинца. Большинство погибло от от рук израильских военных, но по меньшей мере восемь человек убиты израильскими поселенцами.