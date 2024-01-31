К 2060 году объем добычи природного сырья в мире увеличится на 60%, что будет иметь «катастрофические последствия» для окружающей среды и климата, пишет The Guardian со ссылкой на неопубликованный доклад ООН.

Согласно докладу, с 1970 года глобальная добыча ресурсов выросла почти на 400% из-за индустриализации, урбанизации и роста населения. Это стало причиной 60% последствий глобального потепления, 40% — загрязнения воздуха и более 90% — сокращения биоразнообразия и дефицита воды.

Авторы доклада утверждают, что увеличение добычи сырья в предсказанных масштабах с большой вероятностью спровоцирует частые и сильные штормы, засухи и другие климатические катастрофы.

В докладе отмечается, что приоритет необходимо отдавать благополучию людей, а не только экономическому росту. Эксперты предлагают сократить общий спрос на ресурсы, а не просто развивать «зелёное» производство.

Так, электромобили, например, используют почти в 10 раз больше «критического сырья», чем обычные автомобили, и потребуется многократно увеличить добычу критически важных полезных ископаемых, чтобы достичь нулевых выбросов от транспорта к 2050 году, отмечает The Guardian.

ООН предлагает развивать удалённую работу, использовать велосипеды и поезда вместо автомобилей и улучшать местные сервисы, чтобы людям не приходилось часто перемещаться. Такая «системная эффективность использования ресурсов» может снизить выбросы парниковых газов на 80% к 2060 году, говорится в докладе.