25 января на вещевом рынке, организованном на автостоянке «Асака», в Шахриханском районе Андижанской области произошёл крупный пожар, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Сообщение о возгорании поступило в УЧС в 23:30. Через две минуты на место происшествия прибыли 10 пожарно-спасательных расчётов. Позже в МЧС сообщили, что общее количество расчётов было 20.

Пожар был локализован в 00:30 и потушен в 1:53. От огня пострадало около 700−800 кв. м площади. На видео в социальных сетях видно, как продавцы на фоне пламени собирают товары.

В результате происшествия никто не пострадал, отметили в МЧС.

Причина возгорания и размер материального ущерба в настоящее время устанавливаются.