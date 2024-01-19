На пленарном заседании Сената 19 января одобрены поправки в Уголовный кодекс Узбекистана и Кодекс об административной ответственности, которые смягчают ответственности за незаконное использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Ранее за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование БПЛА и запчастей к ним предусматривалось только уголовное наказание, причём самый мягкий его вариант предполагал лишение свободы до трёх лет.

Теперь же первые незаконные действия с БПЛА будут квалифицироваться как административное правонарушение. В Кодекс об административной ответственности вносится статья 185−4. Согласно ей, незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование БПЛА влечёт влечёт наложение штрафа от 10 до 20 базовых расчётных величин с конфискацией беспилотника. При этом можно получить освобождение от административной ответственности, если добровольно сдать БПЛА.

Уголовное наказание за незаконное использование БПЛА остаётся, оно будет наступать в следующий раз после применения административного взыскания за те же действия.

При этом в санкцию статьи 244−4 Уголовного кодекса добавлены альтернативные виды наказаний: штраф от 25 до 50 БРВ, исправительные работы до 3 лет, ограничение свободы до 3 лет.