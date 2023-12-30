Тарталетки «Ёлочки»
Идея оригинально оформленной закуски на праздничный стол — тарталетки в виде ёлочки.
Салат с маринованными грибами и огурцами
Сытный и вкусный салат для любителей маринованных продуктов.
Салат с курицей и ананасами
Красивый слоёный салат с курицей и ананасами.
Запечённая индейка
Запечённая индейка — идеальный претендент на роль основного праздничного блюда.
Баранина с картофелем в духовке
Ещё один вариант главного горячего блюда на столе — запечённая баранина с картофелем.
Говядина «Веллингтон»
Говядина «Веллингтон» — вкусное праздничное блюдо родом из Великобритании.
Имбирные пряники
Предлагаем испечь ароматные имбирные пряники с глазурью.
Слойки «Ёлочки»
Слойки готовятся очень просто и обязательно понравятся детям.
Новогоднее печенье «Карамельная трость»
Нежное и рассыпчатое новогоднее печенье в виде карамельной трости.