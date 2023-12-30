Тарталетки «Ёлочки»

еда, зира, новый год

Идея оригинально оформленной закуски на праздничный стол — тарталетки в виде ёлочки.

Салат с маринованными грибами и огурцами

еда, зира, новый год

Сытный и вкусный салат для любителей маринованных продуктов.

Салат с курицей и ананасами

еда, зира, новый год

Красивый слоёный салат с курицей и ананасами.

Запечённая индейка

еда, зира, новый год

Запечённая индейка — идеальный претендент на роль основного праздничного блюда.

Баранина с картофелем в духовке

еда, зира, новый год

Ещё один вариант главного горячего блюда на столе — запечённая баранина с картофелем.

Говядина «Веллингтон»

еда, зира, новый год

Говядина «Веллингтон» — вкусное праздничное блюдо родом из Великобритании.

Имбирные пряники

еда, зира, новый год

Предлагаем испечь ароматные имбирные пряники с глазурью.

Слойки «Ёлочки»

еда, зира, новый год

Слойки готовятся очень просто и обязательно понравятся детям.

Новогоднее печенье «Карамельная трость»

еда, зира, новый год

Нежное и рассыпчатое новогоднее печенье в виде карамельной трости.