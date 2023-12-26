В офисе уполномоченного по правам человека прокомментировали публикации в СМИ о том, что осуждённый, отбывавший наказание, 25 декабря покончил жизнь самоубийством в исправительной колонии №11 в Навоийской области.

Отмечается, что заключённый сделал петлю из простыни и повесился на железной решётке окна камеры.

По данным, которые предоставили омбудсману по его запросу, 24-летний заключённый Ф. К. в 2021 году был приговорён к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы по части 1 статьи 97 (умышленное убийство) и статьи 60 (назначение наказания по нескольким приговорам) Уголовного кодекса.

Как отметили в офисе омбудсмана, Ф. К. состоял в списке заключённых с предрасположенностью к психическим расстройствам. За время отбывания наказания он дважды проходил лечение в психиатрическом отделении специализированной больницы для заключённых №23.

Кроме того, было установлено, что члены семьи погибшего не приходили на свидания с ним. Он лишь шесть раз говорил с ними по телефону.

Омбудсман также сообщил, что «из-за необычного поведения» Ф. К. другие заключённые не хотели сидеть с ним в одной камере, поэтому с 24 декабря 2023 года он содержался отдельно.

В настоящее время расследованием ситуации занимается специальная прокуратура, отметили в офисе уполномоченного по правам человека, добавив, что омбудсман держит расследование на контроле.