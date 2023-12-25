В среду, 27 декабря, на участке автодороги А-373 «Ташкент-Ош», проходящем через перевал Камчик, ожидается снег, временами сильные осадки, туман, ухудшение видимости до 50 м, говорится в экстренном сообщении Узгидромета.

В связи с усилением ветра до 15−20 м/с на дороге также возможны снежные заносы и гололедица.

В связи с ожидаемыми осадками и с резким изменением температуры воздуха 25−29 декабря в горных районах республики, в том числе в Ахангаранском, Бостанлыкском и Паркентском районах Ташкентской области (Чаткальская горная система) и в Папском районе Наманганской области объявлена лавинная опасность.

Граждан, проживающих в горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, просят соблюдать меры предосторожности.