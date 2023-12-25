В Ташкенте и Андижане пресечён ряд попыток ввода в оборот фальшивых долларов США, сообщила пресс-служба СГБ Узбекистана.

Двое жителей Кургантепинского района Андижанской области (1981 и 1982 г. р.) договорились с «клиентом» о продаже 500 тысяч фальшивых долларов за 325 тысяч долларов. Сообщается, что они привезли образцы из Кыргызстана — 7500 фальшивых банкнот по 100 долларов, которые пытались продать за 5000 долларов. В этот момент они были задержаны.

В другом случае в Ташкенте был задержан житель Сурхандарьинской области (1993 г. р.), который продал 19,25 тысячи поддельных долларов купюрами по 50 долларов за реальные 10 тысяч долларов.

В ходе следствия было установлено, что он приобрёл поддельные купюры с целью продажи у жителя Кашкадарьинской области (1991 г. р.), а тот привёз их из России. Второй мужчина также задержан.

Ещё в одном случае в столице при осмотре автомобиля Lacetti на посту ДПС «Эркин» у пассажира — жителя Бухары (1973), ранее судимого за мошенничество, было обнаружено 8900 поддельных долларов купюрами по 100 долларов.

Фальшивые купюры были изготовлены в Турции и привезены в Узбекистан через Кыргызстан. Мужчина вёз их в Ташкент с целью сбыта, говорится в сообщении.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по статье 176 (изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг) Уголовного кодекса Узбекистана.