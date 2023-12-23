С 2024/2025 учебного года в Узбекистане учителя узбекского языка и литературы получат 50-процентную надбавку к зарплате при наличии национального сертификата о знании предмета. Об этом на заседании 22 декабря заявил президент Шавкат Мирзиёев.

Глава государства отметил, что для повышения престижа узбекского языка как государственного учителям предмета «Узбекский язык и литература» «будет справедливо платить не меньше, чем учителям других предметов, имеющим международные сертификаты». Сейчас за международный сертификат предоставляет надбавка к зарплате в 50%, за национальный — 20%.

Кроме того, принято решение проводить международную олимпиаду по узбекскому языку, награжать победителей и призёров денежными призами, а также принимать их в вузы по направлению филологии узбекского языка на основе государственного гранта.

Президент подчеркнул, что в следующем году лучшие образцы отечественной и мировой литературы должны быть напечатаны многотысячными тиражами и доставлены во все библиотеки.

При этом ежегодно будут выдаваться творческие заказы на создание и перевод лучших художественных произведений, а авторам и переводчикам выплачивать достойное вознаграждение.

В следующем году в Узбекистане планируется организовать международную выставку детской литературы.

Для расширения финансовых возможностей издательских и полиграфических предприятий они будут освобождены от налогов на 5 лет. Также им начнут выделять льготные кредиты.

Для «должного поощрения» переводчиков президент предложил учредить международную премию имени поэта и переводчика Агахи.