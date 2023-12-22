С пятницы на территорию Узбекистана продолжится вынос тёплого воздуха с юга, температура воздуха будет повышаться, сообщил Узгидромет.

22 декабря во второй половине дня воздух прогреется до +8…+13 градусов Цельсия, а в субботу и воскресенье — до +12…+17. Теплее станут и ночи, к воскресенью ночная температура повысится до +2…+7 градусов.

В эти дни ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Лишь в отдельных предгорных и горных районах в воскресенье, 24 декабря, возможны осадки, преимущественно в виде дождя.

В ночные и утренние часы местами по Узбекистану возможен туман, а в отдельных районах Ферганской долины туман сохранится и в дневные часы.

24 декабря по стране местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

В Ташкенте: 22−24 декабря без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер восточный от слабого до умеренного. Температура в пятницу днём будет в пределах +10…+12 градусов, в субботу и воскресенье ожидается постепенное повышение ночью до +3…+5 градусов, днём — до +14…+16.