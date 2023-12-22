Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана призвал присылать жалобы на недостоверную рекламу о скидках и акциях.

Как отметили в комитете, это связано с тем, что в последние дни в социальных сетях распространяется информация об акциях и скидках по случаям праздников, юбилеев компании и т. д.

«Обычно перед праздниками крупные торговые центры и магазины резко повышают цены на товары, а затем объявляются скидки, даётся реклама о том, что цены на товары резко снижены, а на самом деле они остаются такими, какими были изначально, при этом могут быть представлены будто бы со скидкой 20−30%», — отметили в ведомстве.

В соответствии со статьёй 6 закона «О защите прав потребителей» продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую, достоверную и доступную информацию о реализуемых им товарах и услугах.

Согласно статье 16 закона «О рекламе» не допускается распространение ненадлежащей, в том числе недостоверной рекламы.

Жалобы на распространение недостоверной рекламы следует отправлять в колл-центр комитета по номеру 1159.