Страны Евросоюза уничтожили не менее 215 млн доз вакцин от COVID-19 из числа закупленных в период пандемии. Их стоимость составляет как минимум 4 млрд евро, подсчитало издание Politico.

После начала пандемии коронавируса и одобрения первых вакцин страны ЕС коллективно получили 1,5 млрд доз (более трёх доз на каждого жителя Европы). «Многие из них сейчас лежат на свалках по всему континенту», — пишет Politico.

В среднем, по расчётам Politico, по странам ЕС пропало по 0,7 дозы вакцины на каждого жителя. Больше всего в среднем на одного человека утилизировала Эстония — 1,1 дозы вакцины. Лидером по количеству выброшенных вакцин стала Германия (83 млн доз).

Расчёты Politico основаны на данных из 19 европейских стран: 15 из них предоставили изданию цифры напрямую, объёмы выброшенных вакцин ещё в четырёх сообщались в местных СМИ. Самые старые данные датированы декабрём 2022 года, самые новые — декабрём 2023 года.

Правительства ряда стран, включая вторую по численности населения страну ЕС Францию, отказались раскрывать масштабы утилизации вакцин. Так как полученные цифры являются минимальными, реальное количество выброшенных вакцин, скорее всего, намного выше, отмечает газета.

Германия предоставила Politico данные в июне 2023 года. В то время у неё хранилось ещё 120 млн доз, но с тех пор производители представили более новые версии вакцин, адаптированные к последним вариантам коронавируса, что делает предыдущие вакцины устаревшими и повышает вероятность их утилизации, подчёркивает издание.

Многие из вакцин были закуплены в разгар пандемии в 2021 году, когда ЕС, США и Великобритания изо всех сил пытались обеспечить ограниченное количество доз. Именно тогда ЕС заключил свой крупнейший контракт на закупку 1,1 миллиарда доз у Pfizer и BioNTech. Но объем и сроки соглашения «оказались проблематичными», пишет газета.

«Страны были вынуждены закупать дозы даже после того, как пандемия стихла, а попытки передать излишки вакцин третьим странам сорвались из-за падения спроса и проблем с логистикой», — пишет Politico.

Еврокомиссия под давлением стран-членов союза пересмотрела контракт. Польша и Венгрия прекратили приём вакцин и сейчас судятся с Pfizer, которая подала на них в суд за неуплату. В Румынии прокуратура хочет снять иммунитет с бывшего премьер-министра и двух бывших министров здравоохранения, утверждая, что чрезмерные закупки вакцин нанесли государству ущерб на сумму более 1 млрд евро.

Но даже пересмотренный контракт с Pfizer обязывает европейские страны закупать вакцины как минимум до 2027 года, отмечает издание.