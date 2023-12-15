В соцсетях распространилось видео, на котором маленький мальчик с синяками на лице рассказывает в детском саду, что его избил отец.

Женщина за кадром несколько раз уточняет, точно ли его избил отец, и мальчик отвечает утвердительно. На вопрос, почему на это не отреагировали мать и дедушка, ребёнок ответил, что они ушли. Потом женщина спрашивает, любит ли мальчик отца, и тот отвечает, что не любит и что он плохой.

Ситуацию прокомментировала пресс-служба детского омбудсмана Сурайё Рахмоновой. Там заявили, что омбудсман «взяла ситуацию на контроль».

По предварительной информации, случай произошёл в Ургутском районе Самаркандской области, УВД района проводит расследование, говорится в сообщении.