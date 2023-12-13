С 27 декабря по 8 января на площадях и в парках всех районов Ташкента пройдут новогодние мероприятия и концертные программы. Хокимият столицы опубликовал список мест, где устанавливаются новогодние ёлки.

Главная ёлка по традиции возводится у Национальной библиотеки Узбекистана. Посетить её можно будет с 28 декабря по 8 января с 11:00 до 23:00.

Другие места проведения новогодних мероприятий: