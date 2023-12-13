С 27 декабря по 8 января на площадях и в парках всех районов Ташкента пройдут новогодние мероприятия и концертные программы. Хокимият столицы опубликовал список мест, где устанавливаются новогодние ёлки.
Главная ёлка по традиции возводится у Национальной библиотеки Узбекистана. Посетить её можно будет с 28 декабря по 8 января с 11:00 до 23:00.
Другие места проведения новогодних мероприятий:
- комплекс Food city в Бектемирском районе — с 28 декабря по 5 января с 13:00 до 19:00;
- парк «Фуркат» в Мирабадском районе — с 28 декабря по 5 января с 13:00 до 19:00;
- Центральный парк в Мирзо-Улугбекском районе с 27 декабря по 8 января с 11:00 до 22:00;
- парк Yangi O‘zbekiston с 27 декабря по 8 января с 13:00 до 19:00;
- парк «Локомотив» в Мирзо-Улугбекском районе — с 28 декабря по 5 января с 13:00 до 19:00;
- центральный парк Сергелийского района — с 28 декабря по 5 января с 13:00 до 19:00;
- студенческий городок в Алмазарском районе — с 28 декабря по 5 января с 13:00 до 19:00;
- парк «Анхор Локомотив» в Шайхантахурском районе — с 27 декабря по 8 января с 11:00 до 22:00;
- парк Tashkent City — с 27 декабря по 8 января с 11:00 до 22:00;
- эко-парк «Сеул» в Учтепинском районе — с 28 декабря по 5 января с 13:00 до 19:00;
- парк Гафура Гуляма в Чиланзарском районе — с 27 декабря по 8 января с 11:00 до 22:00;
- площадь перед ледовым дворцом Humo Arena — с 27 декабря по 8 января с 11:00 до 22:00;
- парк Magic City — с 27 декабря по 8 января с 11:00 до 22:00;
- ТРЦ Next в Яккасарайском районе — с 28 декабря по 5 января с 13:00 до 19:00;
- площадь перед Дворцом авиастроителей в Яшнабадском районе — с 28 декабря по 5 января с 13:00 до 19:00;
- парк «Ашхабад» — с 27 декабря по 8 января с 11:00 до 20:00;
- торговый комплекс Index в Янгихаётском районе — с 28 декабря по 5 января с 13:00 до 19:00.