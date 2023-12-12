Южнокорейская Hyundai Engineering рассматривает возможности строительства в Узбекистане малых модульных ядерных реакторов (ММР), сообщает Spot со ссылкой на агентство Yonhap.

По данным агентства, компания подписала с Корейским исследовательским институтом атомной энергии (KAERI) меморандум о сотрудничестве в экспорте ММР. В компании отметили их лучшую экономическую эффективность в сравнении с традиционными АЭС.

Согласно меморандуму, KAERI будет отвечать за разработку проектов для будущих реакторов и их лицензирование. Hyundai будет заниматься вопросами развития бизнеса, финансирования, закупок и строительно-монтажных работ.

KAERI разрабатывает модульные реакторы на основе интегрированных систем (SMART) мощностью 110 МВт энергии с 1997 года. В системах охлаждения для них используется вода под высоким давлением.

Эта модель размером в десять раз меньше обычных АЭС за счёт чего её можно строить в отдалённых и горных местностях.

В 2021 году Hyundai Engineering подписала меморандум о взаимопонимании с правительством провинции Альберта в Канаде по строительству малого модульного реактора. Сейчас идёт подготовка технико-экономического обоснования для проекта.

«После нашего проекта в Канаде, где мы отмечаем переход электрогенерации к малым модульным реакторам, мы рассматриваем расширение операций — в Узбекистан, США и Индию», — сообщил Yonhap представитель компании.