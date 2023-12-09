Всемирный банк одобрил предоставление Узбекистану финансирования в размере 800 млн долларов в рамках операции в поддержку политики развития (ОППР). Её цель — ускорение перехода страны к рыночной экономике, обеспечение равных экономических возможностей для граждан и создание прочной основы для устойчивого роста национальной экономики.

По данным ВБ, в Узбекистане, несмотря на значительный прогресс, достигнутый в переходе к рыночной экономике, существует необходимость в скорейшем завершении данного процесса и трансформации нынешней экономической модели в более экологичную и справедливую. Эти меры помогут стране достичь ряда целей в области социально-экономического развития и защиты окружающей среды, говорится в сообщении.

Правительство стремится сократить уровень бедности вдвое к 2026 году и обеспечить вхождение страны в группу экономик с доходом выше среднего к 2030 году. Для достижения этих целей необходим более быстрый экономический рост. Его достижение возможно путём снижения госконтроля над экономикой и превращения частного сектора в основную движущую силу экономического развития, отметили в банке.

«Новая операция Всемирного банка направлена на поддержку ключевых приоритетных задач правительства, включая сокращение доминирующего положения государства в таких важных отраслях, как сельское хозяйство, железнодорожный транспорт, химическая промышленность и энергетика. Соответствующие меры позволят частному сектору более активно участвовать в развитии указанных отраслей. Данная операция также поможет укрепить социально-правовую защиту уязвимых групп населения и решить проблемы, связанные с изменением климата и охраной окружающей среды», — сказал Марко Мантованелли, глава представительства Всемирного банка в Узбекистане.

Кредиты на сумму 800 млн долларов выделяются Узбекистану на особых льготных условиях. Эти средства будут предоставлены правительству по более низкой процентной ставке и на более длительный срок по сравнению с вариантами займов, доступными на международных финансовых рынках в настоящее время. В результате сэкономленные ресурсы можно направить на реализацию приоритетных социально-экономических задач.

«Правительство твёрдо привержено программе реформ, которая позволит превратить Узбекистан в более открытую и конкурентную рыночную экономику. Всемирный банк оказывает поддержку стране в достижении этой цели, предоставляя необходимые экспертные знания, международный опыт и финансирование», — отметил заместитель министра экономики и финансов Узбекистана Жасур Каршибаев,.

Финансовые средства, предоставляемые Всемирным банком, направлены на поддержку реформ и осуществление необходимые необходимых меры в ряде ключевых отраслей экономики, включая следующие: