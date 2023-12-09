Всемирный банк одобрил предоставление Узбекистану финансирования в размере 800 млн долларов в рамках операции в поддержку политики развития (ОППР). Её цель — ускорение перехода страны к рыночной экономике, обеспечение равных экономических возможностей для граждан и создание прочной основы для устойчивого роста национальной экономики.
По данным ВБ, в Узбекистане, несмотря на значительный прогресс, достигнутый в переходе к рыночной экономике, существует необходимость в скорейшем завершении данного процесса и трансформации нынешней экономической модели в более экологичную и справедливую. Эти меры помогут стране достичь ряда целей в области социально-экономического развития и защиты окружающей среды, говорится в сообщении.
Правительство стремится сократить уровень бедности вдвое к 2026 году и обеспечить вхождение страны в группу экономик с доходом выше среднего к 2030 году. Для достижения этих целей необходим более быстрый экономический рост. Его достижение возможно путём снижения госконтроля над экономикой и превращения частного сектора в основную движущую силу экономического развития, отметили в банке.
«Новая операция Всемирного банка направлена на поддержку ключевых приоритетных задач правительства, включая сокращение доминирующего положения государства в таких важных отраслях, как сельское хозяйство, железнодорожный транспорт, химическая промышленность и энергетика. Соответствующие меры позволят частному сектору более активно участвовать в развитии указанных отраслей. Данная операция также поможет укрепить социально-правовую защиту уязвимых групп населения и решить проблемы, связанные с изменением климата и охраной окружающей среды», — сказал Марко Мантованелли, глава представительства Всемирного банка в Узбекистане.
Кредиты на сумму 800 млн долларов выделяются Узбекистану на особых льготных условиях. Эти средства будут предоставлены правительству по более низкой процентной ставке и на более длительный срок по сравнению с вариантами займов, доступными на международных финансовых рынках в настоящее время. В результате сэкономленные ресурсы можно направить на реализацию приоритетных социально-экономических задач.
«Правительство твёрдо привержено программе реформ, которая позволит превратить Узбекистан в более открытую и конкурентную рыночную экономику. Всемирный банк оказывает поддержку стране в достижении этой цели, предоставляя необходимые экспертные знания, международный опыт и финансирование», — отметил заместитель министра экономики и финансов Узбекистана Жасур Каршибаев,.
Финансовые средства, предоставляемые Всемирным банком, направлены на поддержку реформ и осуществление необходимые необходимых меры в ряде ключевых отраслей экономики, включая следующие:
- Энергетика: создание независимого регулятора рынка энергетики и реформирования тарифов на энергию. Цель этих мер — улучшение деятельности сектора, повышение энергоэффективности, привлечение частных инвестиций в модернизацию энергетической инфраструктуры, а также стимулирование конкуренции и широкого участия частного сектора в отрасли.
- Железнодорожный сектор: реформирование железнодорожного сектора для модернизации системы ценообразования на пассажирские и грузовые перевозки, а также стимулирование конкуренции и улучшение институциональных механизмов отрасли.
- Химическая промышленность: создание основы для институциональных реформ в химической промышленности и приватизация крупного государственного химического предприятия, АО «Ферганаазот». Цель этих мер — либерализация отрасли, привлечение частных инвестиций в её модернизацию, повышение эффективности и конкуренции в химической промышленности.
- Сельское хозяйство: либерализация механизмов размещения сельскохозяйственных культур для их диверсификации и повышения урожайности, а также содействие фермерам в смягчении последствий изменения климата.
- Управление фискальными обязательствами государства: развитие потенциала Министерства экономики и финансов в области управления и регулирования фискальных обязательств, возникающих из проектов государственно-частного партнёрства (ГЧП).
- Социальная защита: создание Национального агентства социальной защиты при президенте для повышения системы социальной защиты населения, расширения охвата и видов социальных услуг, а также повышения их качества.
- Защита женщин от притеснения и насилия: введение уголовной ответственности за домашнее (бытовое) насилие и совершенствование механизмов защиты женщин от физического, сексуального, экономического и психологического насилия.
- Бесплатная юридическая помощь для уязвимых слоёв населения: предоставление государством бесплатной юридической помощи малообеспеченным лицам в административных, гражданских и уголовных делах с целью обеспечения равного доступа к системе правосудия.
- Адаптация к изменению климата и защита окружающей среды: разработка масштабных климатических и экологических государственных программ, укрепление потенциала и полномочий Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана, а также совершенствование механизмов контроля за качеством воздуха.
- Переход к «зелёной» экономике: разработка национальной «зелёной» таксономии — системы для классификации «зелёных» (экологичных) видов деятельности и инвестиций в развитие «зелёной» экономики. Цель данной инициативы — принятие мер, необходимых для адаптации к изменению климата и смягчению его последствий для экономики, улучшение механизмов предотвращения выбросов в атмосферу, а также привлечение инвестиций в «зелёные» проекты.