В рамках масштабных рейдов по выявлению «уличных банд» и преступных групп в четырёх регионах Узбекистана задержаны ещё 124 человека, подозреваемых в преступной деятельности.

В частности, в Бухарской области сотрудники спецподразделений задержали 31 человека, находившегося в розыске.

В ходе мероприятия был выявлен один случай похищения людей и разбоя, а также 8 случаев незаконного оборота наркотических и психотропных препаратов, 2 случая незаконного хранения оружия и 9 других видов преступлений. В их отношении возбуждены уголовные дела по статьям 137 (Похищение человека), 164 (Разбой), 168 (Мошенничество), 276 (Незаконное приобретение и хранение наркотиков), 251 (Незаконное завладение сильнодействующими или ядовитыми веществами) и 248 (Незаконный оборот огнестрельного оружия).

В отношении 5 подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, к 15 применены другие меры пресечения.

Кроме того, с 98 лицами была проведена профилактическая работа, а 38 граждан, «которые оказывали негативное влияние на криминогенную ситуацию в регионе», были взяты под административный арест.

В Самаркандской области сотрудники спецслужб и правоохранители задержали 47 человек преступной группы. Против 6 из них возбуждены уголовные дела, а 25 привлечены к административной ответственности.

В ходе рейда у подозреваемых изъяты наркотические и психотропные вещества, а также холодное оружие — кастет, бита и другие предметы.

В Ташкентской области в рамках специального мероприятия задержаны 34 участника преступной группы. В отношении 11 из них возбуждены уголовные дела, 23 гражданина помещены под административный арест.

«У задержанных изъяты 13 единиц пневматического и охотничьего оружия, боеприпасы и электрошокеры, ножи, кастеты и биты», — говорится в сообщении.

Кроме того, выявлено более 50 случаев, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Изъято 11 кг наркотиков и 8703 единицы психотропных и сильнодействующих препаратов. Задержаны 64 лица, разыскиваемых за совершение преступлений и скрывшихся от суда и следственных органов.

В Андижанской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий также задержаны четыре представителя преступного мира, один из которых ранее был судим. Их подозревают в совершении преступлений, связанных с домашним насилием, мелким хулиганством, незаконным получением или передачей валютных средств.

Граждан попросили обращаться в УВД, если они пострадали от действий этих людей или членов группы, по телефону: 97−432−10−20 или 102, либо в ближайший ОВД. Конфиденциальность личности заявителя гарантируется.

Оперативно-профилактические мероприятия в регионах продолжаются.