В Узбекистане во второй раз пройдёт VR-фестиваль Digital Autumn («Цифровая осень»), сообщили «Газете.uz» организаторы мероприятия.

Среди них — посольство Франции в Узбекистане, Французский институт при посольстве Франции в сотрудничестве с агентством Less Media Group и компанией MOC при технической поддержке компании VRonica.

С 8 по 10 декабря в moc hub зрителям представят 11 иммерсивных работ, объединённых темой виртуального присутствия. Все работы созданы по инициативе или в сотрудничестве с ведущими французскими VR-студиями.

В рамках показа состоятся региональные премьеры VR-работ, завоевавших главные награды Венецианского международного кинофестиваля и фестиваля SXSW в США.

«Мы рады, что уже второй год мы знакомим аудиторию Узбекистана с лучшими художественными работами в формате виртуальной реальности. В этом году в программу фестиваля вошли знаковые VR-проекты последних лет», — сказала основатель студии Less Media Group и со-организатор фестиваля Алина Михалева.

Проект «В то утро, когда ты проснёшься (к концу света)» одной из ведущих мировых студий Atlas V в Париже получил множество наград на международных фестивалях, в том числе главный приз в иммерсивной категории на главном американском фестивале SXSW в 2022 году.

«Это документальный проект в виртуальной реальности, который ставит перед зрителем вопрос фундаментальной несправедливости мира, где существует ядерное оружие», — говорится в сообщении.

Помимо проекта студии Atlas V, в рамках фестиваля будут показаны сразу две работы, завоевавших главные награды на Венецианском международном кинофестивале в иммерсивной категории в 2020 и 2021 годах — «Палач дома» и «Голиаф: играя с реальностью».