В социальных сетях распространилось видео, на котором женщина бьёт маленького ребёнка в процессе обучения.

На кадрах видно, что на столе находятся три кубика разных цветов. Педагог просит ребёнка дать ей кубик синего цвета, затем меняет его местами с другими и снова просит мальчика дать ей синий кубик. Однако у ребёнка это не получается, и педагог несколько раз бьёт мальчика по затылку.

В пресс-службе детского омбудсмана сообщили, что инцидент произошёл в учебном центре «Лого билим», расположенном в Кибрайском районе Ташкентской области.

Мать ребёнка обратилась к детскому омбудсману по поводу насилия, которое педагог применил в отношении её четырёхлетнего ребёнка с инвалидностью.

«Специалист, совершившая подобные антипедагогические действия в отношении ребёнка с инвалидностью, уволена, её действиям дадут правовую оценку», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы начали доследственную проверку. Дополнительная информация будет предоставлена после завершения проверки.