В социальных сетях распространилась информация о том, что в Сергелийском районе Ташкента возле школы обнаружили тело женщины.

В Генеральной прокуратуре на запрос «Газеты.uz» сообщили, что тело уроженки Сырдарьи М. М. (1979 года рождения) нашли 1 декабря в 7:30 на территории школы №47 на массиве Куйлюк-5.

Согласно предварительному заключению экспертизы, М. М. умерла от хронической ишемической болезни сердца, кардиосклероза, острой сердечной недостаточности и острого отравления алкоголем. Экспертиза также отметила полнокровие внутренних органов.

У погибшей обнаружены рваные раны мягких тканей головы, верхней и нижней губы, отёк лица, туловища, рук и ног.

Сейчас районная прокуратура проводит доследственную проверку.