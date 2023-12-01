В пятницу и в выходные дни по всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность без осадков, сообщил Узгидромет. В ночные и утренние часы по стране местами будут наблюдаться туманы.

Температура воздуха начнёт постепенно повышаться. Сегодня во второй половине дня воздух прогреется до +10…+15 градусов Цельсия, в субботу и воскресенье —

до +15…+18. Преобладающая температура ночью +2…+7 градусов.

Ветер восточный 7−12 м/с.

В Ташкенте: в пятницу и в выходные дни переменная облачность без осадков. 1−2 декабря в ночные и утренние часы туман. Ветер восточный 3−8 м/с.

Температура ночью будет в пределах +5…+7 градусов, днём 1 декабря — +13…+15 градусов, 2−3 декабря немного повысится до +15…+17.





