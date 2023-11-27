Национальный павильон Узбекистана 27 ноября завершил свою работу на 18-й Венецианской архитектурной биеннале, сообщила пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

За шесть месяцев выставку посетили более 260 тысяч человек.

При поддержке фонда в выставочном проекте Unbuild Together: Archaism vs. Modernity приняли участие студенты из университета Аджу в Ташкенте в сотрудничестве с кураторами из Studio KO.

Выставка была посвящена древним крепостям на территории Каракалпакстана, архитектурному наследию хорезмской цивилизации и кирпичам из Бухары.

Все кирпичи будут использованы для работ по реставрации венецианского наследия, отмечается в сообщении.