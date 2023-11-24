Узбекистан представил проект Tashkent: Appropriating Modernism на Триеннале архитектуры Шарджи (SAT), которая открылась в Объединённых Арабских Эмиратах 11 ноября, сообщила пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

Миссией проекта является исследование трёх зданий Ташкента, построенных в середине 1970-х годов: Государственный музей искусств Узбекистана, чайхана «Самарканд» и ресторан «Зарафшан».

В галерее посетители могут посмотреть на архитектурные фрагменты трёх сооружений в масштабе 1:2. Из каждого здания представлено по два фрагмента, которые отражают их первоначальный вид и состояние после внешних и внутренних изменений.

«Благодаря проекту Tashkent: Appropriating Modernism становится понятна взаимосвязь модернизма и архитектурных традиций в Узбекистане», — отмечал фонд.

Выставка продлится до 10 марта 2024 года.

Триеннале архитектуры Шарджи была основана в 2018 году. Это международная платформа, освещающая архитектуру Западной и Южной Азии, а также Африканского континента. Темы нынешнего выпуска триеннале — «Красота непостоянства: архитектура адаптивности». По словам организаторов, она посвящена тому, как «дефицит средств на Глобальном Юге создал культуру повторного использования, повторного присвоения, инноваций, сотрудничества и адаптации».