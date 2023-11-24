В Самарканде на учеников 5-й школы обрушился забор, один из них пострадал, сообщил телеканал Zo’r TV.

Ответственные лица рассказали корреспонденту телеканала, что на территории школы проводились строительные работы, водитель крупногабаритного грузовика, выезжая задним ходом, по неосторожности въехал в забор. В результате обрушения пострадали второклассник и его сестра. У мальчика зафиксировали травму головы, переломы руки и ноги, девочка не пострадала.

Один из обратившихся сообщил СМИ, что мальчика готовят к операции, однако правоохранительные органы пока никак не реагируют.

В управлении дошкольного и школьного образования заявили, что школа получила 1,2 млрд сумов в рамках инициативного бюджетирования для строительства столовой.

Отмечается, что подрядчик, выполняющий строительные работы, не принял необходимых мер безопасности. Письмо об этом было направлено в Управление строительства Самаркандской области.

В управлении образования заявили, что директор школы, который своевременно не потребовал от подрядной организации принять меры по безопасности, также будет наказан в рамках закона после возвращения с больничного.

Ведомство не прокомментировало состояние ребенка.