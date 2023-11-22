Сэм Альтман вернётся на пост генерального директора OpenAI, создавшей чат-бот ChatGPT, после увольнения в прошлую пятницу, сообщила компания.

«Мы достигли принципиального соглашения о том, что Сэм Альтман вернётся в OpenAI в качестве генерального директора с новым советом директоров в составе Брета Тейлора (председатель), Ларри Саммерса и Адама Д’Анджело. В данный момент мы обсуждаем все детали», — говорится в сообщении.

Альтман подтвердил своё возвращение в компанию. «Я люблю OpenAI, и все мои усилия последних нескольких дней были направлены на то, чтобы сохранить эту команду и её миссию. Когда вечером я решил присоединиться к Microsoft, было ясно, что это лучший путь для меня и команды», — написал сооснователь OpenAI.

По словам Альтмана, теперь, после смены состава совета директоров, он «с нетерпением» ждёт возвращения в OpenAI и надеется на развитие прочного партнёрства компании с Microsoft.

Также в компанию вернулся сооснователь Грег Брокман. «Мы достигли потрясающего прогресса. Вернёмся ещё сильнее и сплотимся ещё ближе», — написал он.

Альтмана уволили с поста руководителя OpenAI 17 ноября. В совете директоров компании решили, что «он не всегда был откровенен в общении» с руководством, а это «ограничивает его способность выполнять свои обязанности».

Против этого шага выступили почти все сотрудники OpenAI. Более 730 из 770 сотрудников подписали открытое письмо, в котором пригрозили уйти в Microsoft вслед за Альтманом, если директор не вернется.