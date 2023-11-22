Президент Узбекистана 21 ноября подписал указ о дополнительной поддержке экспортных торговых операций кондитерских предприятий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Сумма поддержки, выделяемая сроком на два года, будет определяться, исходя из объёма экспорта за последние 12 месяцев:

при объёме экспорта до 500 тысяч долларов максимальная финансовая помощь составит до 1 млн долларов;

при объёме экспорта от 500 тысяч долларов до 4 млн финансовая помощь составит до 2 млн долларов;

при объёме экспорта свыше 4 млн долларов финансовая помощь составит до 3 млн долларов.

Помимо этого, до 1 января 2025 года материалы, используемые в упаковке и производстве этикеток для ряда кондитерских изделий, освобождаются от таможенных пошлин.

Указом также вводятся дополнительные меры поддержки для текстильной отрасли:

до 31 декабря 2024 года действующая сумма сбора, взимаемого за экспорт пряжи, будет снижена в 5 раз;

до 31 декабря 2024 года предприятия, в общей выручке которых от реализации крашеного полотна и крашеной ткани доля реализации данной продукции на внутреннем рынке составляет не менее 50%, имеют право уплачивать социальный налог по налоговой ставке 1%, они также получают отсрочку уплаты налога на имущество юридических до трёх лет.

Импорт ряда товарных позиций, необходимых для работы текстильных и трикотажных предприятий, будет освобождён от пошлин до 1 октября 2026 года.

Срок рассрочки аренды земли и зданий и сооружений в промзонах будет продлён с нынешних 12 месяцев до 24 месяцев.