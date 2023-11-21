Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 ноября провёл телефонный разговор с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем, сообщила пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили дальнейшее развитие узбекско-южнокорейских отношений и особого стратегического партнёрства, а также расширение многопланового сотрудничества, говорится в сообщении.

Они также подтвердили заинтересованность в ускорении проектов кооперации ведущих компаний двух стран и формировании новой программы партнёрства с банковско-финансовыми институтами Южной Кореи.

Кроме того, президенты согласовали проведение заседания совместного Межправительственного комитета до конца года и рассмотрели график предстоящих встреч на высшем уровне.