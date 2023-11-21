Британская газета The Guardian, Стокгольмский институт окружающей среды, международным объединением благотворительных организаций Oxfam и отдельные эксперты выпустили исследование, посвящённое глобальному климатическому неравенству.
«Сверхбогатые грабят и загрязняют планету до такой степени, что она разрушается, и именно те, кто меньше всего может себе это позволить, платят самую высокую цену», — отметила старший советник по политике климатической справедливости Oxfam Кьяра Лигуори. По её словам, кризисы климата и неравенства «подпитывают друг друга».
Главные выводы доклада:
- На богатейший 1% населения планеты, или 77 миллионов человек (миллиардеры, миллионеры и те, кому платят более 140 тысяч долларов США в год), пришлось более 16% от общего объёма выбросов углекислого газа (CO2) в 2019 году. 66% беднейшей части населения ответственны за меньший объем вредных выбросов.
- Общий углеродный след от самых богатых людей по итогам 2019 года составил 5,9 млрд тонн углекислого газа.
- В соответствии с формулой смертности от углеродных выбросов на каждый миллион тонн углерода приходится 226 смертей по всему миру. Объёма выбросов только от 1% населения будет достаточно, чтобы в ближайшие десятилетия из-за экстремальной жары и других климатических воздействий погибли 1,3 миллиона человек.
- Углеродный след в 0,1%, оставляемый суперъяхтами и частными самолётами, в 77 раз превышает целевой показатель роста среднемировых температур выше отметки в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем, указанным в Парижском соглашении.
- В 2019 году на страны с высоким уровнем дохода пришлось 40% выбросов CO2, тогда как вклад стран с низким уровнем дохода составил всего лишь 0,4%. На страны Африки, где проживает почти каждый шестой житель планеты, приходится всего 4% выбросов.
- Если ввести 60% налог на доходы богатейшего 1%, то, по подсчётам Oxfam, это принесёт 6,4 трлн долларов в год и сократит выбросы CO2 на 695 млн тонн.