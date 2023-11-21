Британская газета The Guardian, Стокгольмский институт окружающей среды, международным объединением благотворительных организаций Oxfam и отдельные эксперты выпустили исследование, посвящённое глобальному климатическому неравенству.

«Сверхбогатые грабят и загрязняют планету до такой степени, что она разрушается, и именно те, кто меньше всего может себе это позволить, платят самую высокую цену», — отметила старший советник по политике климатической справедливости Oxfam Кьяра Лигуори. По её словам, кризисы климата и неравенства «подпитывают друг друга».

Главные выводы доклада: