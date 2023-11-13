Казахстан предлагает развивать транспортную взаимосвязанность региона, поскольку 7 из 10 государств-членов Организации экономического сотрудничества не имеют доступа к мировому океану. Об этом заявил премьер-министр этой страны Алихан Смаилов на саммите ОЭС, прошедшем на прошлой неделе в Ташкенте.

По его словам, одной из ключевых точек роста в развитии современной трансграничной торгово-логистической инфраструктуры является международный центр промышленного сотрудничества «Центральная Азия» на границе Казахстана и Узбекистана. Аналогичный промышленный торгово-логистический комплекс намечено построить и на границе с Кыргызстаном.

Для связи Узбекистана с западными регионами Казахстана будет построена автодорога «Бейнеу-Шалкар», которая послужит завершению формирования 8-го автодорожного коридора ТРАСЕКА (программа международного сотрудничества между Европейским союзом и странами-партнёрами по организации транспортного коридора «Европа — Кавказ — Азия»).

«Мы также активно раскрываем потенциал наших морских портов на Каспии. Будут построены контейнерный хаб в порту Актау и многофункциональный терминал „Саржа“ в порту Курык. Планируется строительство отдельных станционных путей на пунктах пропуска с Китаем для стран Центральной Азии», — сказал Алихан Смаилов.

Грузопоток по этому направлению к 2030 году планируется довести до 500 тысяч контейнеров в год.

Астана уделяет приоритетное внимание развитию Транскаспийского международного коридора. Для наращивания его потенциала Казахстан вместе с Азербайджаном, Грузией и Турцией реализует дорожные карты по синхронному устранению «узких» мест и развитию Среднего коридора до 2027 года.