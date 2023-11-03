Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 октября подписал указ о внесении изменений и дополнений в некоторые нормативно-правовые акты, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, физическим лицам разрешается вывозить готовые ювелирные изделия стоимостью до 100 млн сумов без заполнения пассажирской таможенной декларации.

Ранее требовалось заполнять пассажирскую таможенную декларацию для вывоза готовых ювелирных изделий стоимостью более 5000 долларов.

Индивидуальным предпринимателям, которые изготавливают ювелирные изделия, разрешено вывозить их из Узбекистана в коммерческих целях без внесения информации о товаре в Единую электронную информационную систему внешнеторговых операций, но с заполнением таможенной декларации.