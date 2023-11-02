В Конгресс-центре Самарканда состоялась встреча президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Франции Эммануэля Макрона в узком формате, сообщила пресс-служба главы государства.

Лидеры подробно обсудили вопросы наращивания всеобъемлющего узбекско-французского сотрудничества и договорились вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства.

Было подчёркнуто, что в последние годы узбекско-французские многоплановые отношения динамично развиваются по всем направлениям. Отмечен кратный рост товарооборота и числа совместных предприятий. Портфель активных и перспективных инвестиционных проектов превысил 10 млрд евро.





С Французским агентством развития осуществляется Программа стратегического сотрудничества на 1 млрд евро.

Стороны обсудили меры по продвижению новых крупных проектов в сферах «зелёной» энергетики, добычи и переработки сырьевых ресурсов, инновационного сельского хозяйства, водоснабжения, логистики, развития инфраструктуры, туризма и других.

Президент Франции выразил готовность страны к дальнейшей поддержке усилий Узбекистана по укреплению доверия в Центральной Азии, а также вступления республики во Всемирную торговую организацию и скорейшего подписания Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве с Евросоюзом.

Подчёркнута важность продолжения политического диалога, укрепления сотрудничества в сфере безопасности, эффективного противодействия возникающим вызовам и угрозам.

Отмечена насыщенная культурно-гуманитарная повестка и в честности растущий интерес к изучению французского языка в Узбекистане. В этом плане стороны приветствовали открытие филиала Французского альянса в городе Самарканде.

Достигнута договорённость ускорить создание узбекско-французского вуза в городе Ташкенте и расширить сотрудничество в области подготовки преподавателей французского языка.

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.